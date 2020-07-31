TMO yeni sezonda da incir alımını sürdürecek

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) geçen yıl başlatılan kuru incir alımının bu yıl da süreceğini açıkladı. Geçen yıl incir fiyatındaki düşüşün ardından TMO devreye girerek ilk kez incir almıştı. Tariş İncir Birliği aracılığıyla alınan 5 bin ton incir üreticiyi rahatlatmıştı. Savaş'tan bu yıl da incirde sezon öncesi üreticiyi sevindiren müjde geldi. Savaş, "Aydın'ımızda göz bebeğimiz incir hasadı başladı. Üreticimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.



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