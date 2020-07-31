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Turizme son dakika dopingi

Turizme son dakika rezervasyon dopingi
Giriş Tarihi: 31.7.2020
KOVİD-19 yüzünden zor günler geçiren turizm sektörü, Kurban Bayramı öncesi yapılan rezervasyonlarla umutlandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, salgın nedeniyle tatil planlarında değişiklik olduğunu söyledi. Vatandaşların, butik, küçük ve kapasitesi daha düşük otellere yöneldiğini belirten Gencer, bunun yansımalarının bayram tatilinde de devam ettiğini bildirdi. Bu dönemde özellikle mavi tura ilginin yoğun olduğunu ifade eden Gencer, bayramda tekne turlarında boş yer olmadığını dile getirdi.

VAKALAR BELİRLEYİCİ OLDU
Salgın döneminde vatandaşların aylar öncesinden değil, günler öncesinden rezervasyon yaptığına işaret eden Gencer, şöyle konuştu: "Rezervasyonlarda son günlerde bir yoğunluk olmasını bekliyorduk çünkü vatandaşlar artık her gün vaka sayılarına, yoğun bakımda yatan kişi sayılarına odaklanmış. Bu rakamlardaki artış insanların tatil planlarını erteleyebilirdi. Çok şükür böyle bir artış olmadı. Vatandaşlar da bayrama sayılı günler kala, özellikle bu hafta içi rezervasyonlarını yaptırdı. Ege'de küçük ölçekli otellerimiz salgın önlemleri kapsamında belirlenen kapasitelerini doldurdu. Bu bayramda açık olan otellerde yüzler gülüyor."

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