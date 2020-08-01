1.6 milyon esnafa 26 milyarlık destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV'de 22 kalemde büyük indirime giderken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Kovid- 19'la mücadele kapsamında 1.6 milyon esnafa sağlanan desteğin 26 milyar lirayı geçtiğini açıkladı. Bakan Pekcan, esnafa "işletme kredisi, ticari kart, işe devam kredi desteği, temel ihtiyaç kredisi" destekleriyle dört koldan destek sağlandığını belirterek, "Kovid-19 salgınının seyri dikkatle takip ediliyor" dedi. Hükümet, Kovid-19'dan etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normale dönmesi için önceki gün KDV'de indirime gitti, işyeri kiralamalarında yüzde 20'lik gelir vergisi stopajını yarı yarıya indirdi. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankaları öncülüğünde ticaretin desteklenmesi için devreye alınan kredilendirme programları milyonlarca işletmeye nefes aldırdı. Ticaret Bakanı Pekcan, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Halkbank tarafından, Hazine destekli faiz indirimli kredi uygulaması ile esnafa desteğin sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:



İŞLETME KREDİLERİ

"Halkbank tarafından 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı ve 6 aya kadar ödemesiz Hazine faiz destekli işletme kredisine 809 bin 374 esnaf başvurdu, yaklaşık 700 bin esnafa kullandırılan kredi tutarı 17 milyar 217 milyon lira oldu. Doğrudan bankaca yapılan kullandırımların toplam tutarı da 13 milyar 155 milyon lira olarak gerçekleşti. Pandemiye yönelik Halkbank tarafından ötelenen ya da yapılandırılan kredi taksitlerinin toplam tutarı 3.5 milyar lirayı buldu."



■ HAZAL ATEŞ

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