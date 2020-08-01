550 çocuğa Kurban Bayramı hediyesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ÖzManysa İnşaat tarafından yaşama geçirilen Life City projesinin Kurucusu ve Genel Müdürü Mesut Çiftçi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Çocukların yanında olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Çiftçi, "İhtiyaç sahibi 550 çocuğumuza giyim alışverişi için 150 TL.'lik hediye çeki verdik. Bu yardımlaşmalar daha azimle çalışmamıza sebep oluyor. Ülkemiz için katma değeri yüksek yeni projeler gerçekleştireceğiz" dedi.



■ ŞENOL KANTÜRK

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