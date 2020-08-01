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Haberler Ekonomi Bakan Selçuk: 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdık

: 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdık

Aile, Çalışma ve , "Biz Bize kampanyamızda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırdık" dedi.

Bakan Selçuk: 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdık

01.08.2020, 13:49

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası ile hanelere destek sağladıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırdık. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar TL'ye yaklaştık" dedi.

DHA

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