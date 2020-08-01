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Haberler Ekonomi Gelin geldiği köyde iş kurup patron oldu

Gelin geldiği köyde iş kurup patron oldu

Gelin geldiği köyde iş kurup patron oldu
Giriş Tarihi: 1.8.2020
Tekirdağ'dan eşinin memleketi olan Aydın'ın Karacasu ilçesine gelin gelen Nihal Deliktaş, doğadan topladığı bitkilerden reçel, marmelat ve krem gibi doğal ürünler yaparak kendi işinin patronu oldu. 6 yıl önce Çorlu'da unlu mamuller ustası eşi Nuri Deliktaş ile evlenen 3 çocuk annesi başarılı kadın girişimci, ürettiği yöresel ürünleri sosyal medya üzerinden satıyor. Pandemi döneminde siparişlere yetişemez hale gelen Deliktaş, kadınlara asla pes etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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