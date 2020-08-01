Gelin geldiği köyde iş kurup patron oldu

Tekirdağ'dan eşinin memleketi olan Aydın'ın Karacasu ilçesine gelin gelen Nihal Deliktaş, doğadan topladığı bitkilerden reçel, marmelat ve krem gibi doğal ürünler yaparak kendi işinin patronu oldu. 6 yıl önce Çorlu'da unlu mamuller ustası eşi Nuri Deliktaş ile evlenen 3 çocuk annesi başarılı kadın girişimci, ürettiği yöresel ürünleri sosyal medya üzerinden satıyor. Pandemi döneminde siparişlere yetişemez hale gelen Deliktaş, kadınlara asla pes etmemeleri tavsiyesinde bulundu.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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