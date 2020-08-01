İşçi ve işvereni korumada 2 adım

Ekonomi yönetiminin virüs salgını önlemleri kapsamında, kısa çalışma ödeneği süresi ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı

Hükümet hem işçi hem de işvereni korumaya yönelik tedbir adımlarını sürdürüyor. Kovid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı.



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Ödemeler Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. İşten çıkarmayı yasaklayan ve kısa çalışma ödeneğinin süresini uzatan Cumhurbaşkanı kararı dün yürürlüğe girdi. Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.