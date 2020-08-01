Turizmci ve esnafta düşük KDV coşkusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı yeni vergi indirimleri iş dünyasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Korona virüsten etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda KDV oranlarında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yapılan indirimler, ikinci çeyrekteki kayıpların telafi edilmesini sağlayacak ve son iki çeyreğin büyümesini hızlandıracak.



Pandemi sürecinde aldığı önlemler tüm dünyanın takdirini kazanan turizm sektöründe, bayram nedeniyle yaşanan hareketlilik alınan kararla yıl sonuna kadar devam edecek. Konaklama sektöründe ciroların yüzde 25-30 arasında artması, KDV indiriminden en fazla olumlu etkilenmesi beklenen sektörlerin başında gelen yeme-içmede ise ciroların yüzde 30'dan fazla artması bekleniyor. Esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı ve işletmeler üzerinde ciddi bir maliyet kalemi olan iş yeri kiralamalarında uygulanan gelir vergisi stopajının yüzde 20'den 10'a düşürülmesinin maliyetleri azaltacağı, bunun da ürün fiyatlarına yansıyarak enflasyonun da aşağı çekilmesine katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Bakan Albayrak'ın yıl sonuna kadar stopaj vergisinin yüzde 20'den yüzde 10'a, kiralamalardaki KDV'nin ise yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini açıklaması perakende sektöründe büyük memnuniyet oluşturdu.

BAKAN ALBAYRAK, KURBAN BAYRAMI'NI KUTLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Kurban Bayramı'nı kutladı. Bakan Albayrak paylaşımında, "Bizim için bayram bereket demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.