Yerli elektrikli otomobil için 250 bin şarj noktası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de 2022'de banttan inecek seri üretim ilk yerli otomobilin şarj altyapısının kurulması için Bakanlığın çalışmalara başladığı kaydedildi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de her bin kişiye 155 araç düştüğünü belirterek, "2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız." bilgisini paylaştı. Dönmez, şarj altyapısı ile ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu bildirdi.

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