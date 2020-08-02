COLDWELL Banker Masse Gayrimenkul Ofis Brokeri Seyhun Acar, yeniden canlanan gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlarla hedef büyüttüklerini söyledi. Yıllar önce gayrimenkul danışmanı olarak göreve başladığı Coldwell Banker'da kısa bir süre önce Bayraklı ofisinin Franchise'ını alarak bu kez broker olarak hizmet verdiğini belirten Acar; genç, deneyimli ve dinamik bir kadroyla satış ve kiralama çözümleri sunduklarını; hem kurumlar hem de bireylere yönelik gayrimenkul danışmanlığı yaptıklarına dikkat çekti.

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