Ege sahillerinde bayram bereketi

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ege'nin tatil merkezlerinde Kurban Bayramı'nda da yoğunluk oluştu. Pandemi döneminin yaşandığı bu günlerde tatil merkezlerine ilginin artışı turizmcilerinin yüzünü güldürdü. Turistlerin akın ettiği Ege'de oteller tam doluluk oranına yaklaşırken sahiller dolup taştı. Bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin yanı sıra son haftalarda yabancı turistler de soluğu Ege sahillerinde aldı. Bu yoğunluk, otelcilere ve esnafa adeta can suyu oldu.



BODRUM'A 300 BİN ARAÇ

Bayramda en fazla turistin geldiği turizm merkezlerinin başında Muğla'nın Bodrum ilçesi yer aldı. Tatilcilerin akın ettiği Bodrum'un girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.



BÜYÜK YOĞUNLUK OLUŞTU

Polis ve jandarma ekiplerinin maske ve kimlik kontrolünün ardından araçların Bodrum'a geçişi sağlandı. Son üç günde Bodrum'a 300 binin üzerinde araç giriş yaptı. Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de benzer görüntüler oluştu. Yaşanan yoğunluktan dolayı üç ilçede de trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bayram tatili boyunca deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarla sahiller doldu taştı. Halk plajlarında da büyük bir yoğunluk oluştu.



KUŞADASI VE DİDİM'E İLGİ

Aydın'ın turizm merkezleri Kuşadası ve Didim, turistlerin tercih ettiği merkezler arasında. Arife Günü'nden itibaren Kuşadası ve Didim'e toplam 50 bine yakın araç giriş yaptı. İlçe girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken polis ve jandarmanın aldığı tedbirlerle tatilciler, güvenli bir şekilde Kuşadası ve Didim'e girdi. Sahil kenarlarına akın eden vatandaşlar, kendilerini serin sulara bırakarak denizin keyfini yaşadı. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden, "Pandemi şartlarında yaşanan bu yoğunluktan memnunuz. Şu an otellerimiz yüzde 70 doluluk oranına ulaştı. Bazı otellerimizde bu doluluk oranı ise yüzde 85 civarında. Tüm otellerimiz, pandemiye karşı tedbirlerini aldı. Vatandaşlarımızı güvenli tatil için Kuşadası'na bekliyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS