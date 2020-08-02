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Ejder meyvesinden 150 bin liralık gelir

Ejder meyvesinden 150 bin liralık gelir
Giriş Tarihi: 2.8.2020
AYDIN İncirliova'da yaşayan Övünç Yörbik, Uzak Doğu'da tanıdığı Ejder meyvesini Aydın'da üretip tanesini 25 liradan satarak 150 bin lira gelir sağladı. Tayland'da 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya adlı meyveye hayran kalan Yörbik, inciriyle meşhur Aydın'da alternatif ürün olarak bu meyveyi yetiştirmeye karar verdi.

GERENKOVA mahallesinde bin metrekarelik yer kiralayarak hazır hale getirdiği serada 3 yıl önce 900'e yakın pitaya fidanı diken Yorbik, bu yıl 7 bin ürün almayı hedefliyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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