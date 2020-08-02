Yerli güneş hücre paneli üretiminde dev adım

Güneş paneli üretimindeki 4 aşamanın entegre olarak tek çatı altında toplandığı, bu özelliğiyle dünyada ilk olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası şimdiye kadar Türkiye'de yapılmayanı yaptı ve bir ilki gerçekleştirdi. 400 milyon dolar yatırım ile kurulan fabrikada, güneş paneli üretiminin ilk aşaması olan ve dünyada çok az tesiste üretilebilen ilk yerli ingot üretildi.



ÜRETİME BAŞLAYACAK

4 ayrı fabrikanın tek çatı altında entegre olarak kurulan fabrikada Ağustos ayında üretime başlanacak.



KALYON Güneş Teknolojileri Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Taşkın, 2017'de milli ve yerli enerji politikasının güçlü bir şekilde hayata geçirildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli ve yerli enerji için büyük bir atılım başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca YEKA GES 1 ihalesi düzenlendi.



YERLİ OLMA KOŞULU

1000 MW kurulu güç ile Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralının Konya Karapınar'a kurulması için düğmeye basıldı. Ancak şartnamede çok kritik bir kural vardı. Şartnameye göre güneş paneli hücre üretiminin yerli olması gerekiyordu. O güne kadar Türkiye, 4 aşamadan oluşan güneş paneli üretiminin sadece 4. aşamasını yapabiliyordu. İşte bu fabrikanın kuruluş hikayesi bu ihaleye dayanmaktadır" dedi.

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