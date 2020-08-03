Geçen ay fabrikasının temeli atılan Türkiye'nin Otomobili'nin Kocaeli'nde bulunan Bilişim Vadisi'nde konumlandırılmasının ardından bölgede yer almak isteyen firma sayısı yüzde 50 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vadinin sektör için cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.
Bilişim Vadisi’nde TOGG hareketliliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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