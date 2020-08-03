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Haberler Ekonomi Bilişim Vadisi’nde TOGG hareketliliği

’nde TOGG hareketliliği

Bilişim Vadisi’nde TOGG hareketliliği
Giriş Tarihi: 3.8.2020
Geçen ay fabrikasının temeli atılan Türkiye'nin Otomobili'nin Kocaeli'nde bulunan Bilişim Vadisi'nde konumlandırılmasının ardından bölgede yer almak isteyen firma sayısı yüzde 50 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vadinin sektör için cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.
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