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İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir alevlere teslim oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı. Gece saatleribde boşaltılan site alevlere teslim oldu.

03.08.2020, 09:06