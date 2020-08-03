  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir alevlere teslim oldu

İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir alevlere teslim oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan , yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı. 'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan 'ne alevler ulaştı. Gece saatleribde boşaltılan site alevlere teslim oldu.

İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir alevlere teslim oldu

03.08.2020, 09:06

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tahliye edilen bir site yandı.

Alınan bilgiye göre, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.

Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir alevlere teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA