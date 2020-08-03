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Haberler Ekonomi Kınık OSB’ye 40 milyon liralık yatırım

Kınık ’ye 40 milyon liralık yatırım

Kınık OSB’ye 40 milyon liralık yatırım
Giriş Tarihi: 3.8.2020
KINIK Organize Sanayi Bölgesi (Kınık OSB) lojistik avantajları ve uygun fiyat politikası ile yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Kınık OSB'ye 40 milyon liralık yeni bir yatırımla ikinci fabrikasını kuracak olan Bergama Plastik, 200 kişiye daha yeni istihdam sağlarken, 15 milyon dolar olan ihracatını da 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Bergama Plastik Genel Müdürü Emre Akıncıtürk, "Bu yıl sonuna kadar fabrikamız üretime başlayacak" dedi. Kınık Kaymakamı Erol Türkmen ile beraber yatırım alanını ziyaret eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise Kınık OSB'ye yapılan yatırımların lojistik avantajları sayesinde hızla arttığını belirtti.
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