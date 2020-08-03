Kuaförlüğü bıraktı keçi yetiştiricisi oldu

Bilecik'te 15 yıl kadın kuaförü olarak çalıştıktan sonra ailesiyle Pazaryeri ilçesine yerleşen iki çocuk annesi Kezban Güvercin, bir yılda sayılarını üçe katladığı ve "kızçelerim" dediği keçileriyle kurduğu çiftlikte, süt ve peynir satışı yaparak aile ekonomisine destek oluyor. Güvercin, "Buradayken tüm dünyayı unutuyorum. Parfüm kokusundan gübre kokusuna geldim ama buraya gelince 'oh, işte parfüm bu' diyorum" dedi. Halep cinsi "kızçeleri"yle her gün çocukları gibi ilgilenen Güvercin, yeni bir arsa satın alarak gelirini arttırmak istiyor. Tüm kadınların, istediği işi cesaretle yapması gerektiğini anlatan Güvercin, "Sadece cesur olup inanmak gerekiyor, bir de yeni başlanacak olan işle alakalı araştırma yapmak gerekiyor" diye konuştu.

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