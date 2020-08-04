26 milyon öğrenciye 26.4 milyarlık destek

Güçlü sosyal reçetelerle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışan hükümet eğitimde fırsat ve imkân eşitliği için de "sosyal yardım seferberliği" başlattı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan eğitim yardımından burs-öğrenim kredisine, taşımadan öğle yemeği desteğine kadar birçok başlıkta yıl sonuna kadar yapılacak destek 26.4 milyar liraya ulaşacak. İhtiyaç sahibi 2.6 milyon öğrenciye 1 milyar lira nakit şartlı eğitim yardımından 12.5 milyar liralık burs-öğrenim kredisine kadar bir çok başlıkta destek sağlanıyor. Türkiye'de 18 milyonu okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim düzeyinde, 8 milyonu da üniversitede olmak üzere 26 milyona yakın öğrenci bulunuyor.



DERS KİTABI İÇİN 1 MİLYAR LİRA



AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yılın sonuna kadar öğrencilere nakdi ve ayni olarak verilecek desteklerin 26.4 milyar lirayı bulacağını belirterek, şu bilgileri verdi:



Ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla, Şartlı Eğitim Yardımı yapılıyor. Bu kapsamda 2019'da 2.6 milyon öğrenci için 614 milyon lira, bu yıl Haziran ayı sonu itibarıyla ise 2.36 milyon öğrenci için 381 milyon lira ödeme yapıldı.



Ücretsiz Ders Kitabı Programı kapsamında 2019 yılında 16 milyon 325 bin 598 öğrencimiz için 881 milyon lira, 2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla ise 265 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı. Ders kitabı için destek 1 milyar liraya ulaştı.



Önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye ihtiyaçları için geçen yıl 58 bin öğrencimize 11.45 milyon lira, 2020 yılı Haziran sonu itibarıyla ise 19 bin öğrencimize 3.44 milyon lira yardım yaptık.

HAZAL ATEŞ