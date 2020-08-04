Altında yeni rekor

Altının ons fiyatı, dün 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972,16 dolar seviyelerinden alıcı buldu. Dün rekorunu yenileyen altının gram fiyatı da uluslararası piyasalarda 446,06 lirayla rekor seviyeyi gördü, daha sonra ise yüzde 0,15 azalışla 442,35 lira seviyelerine çekildi. Gram altın 443,07 liradan alınırken, 443,20 liradan satıldı. Analistler altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurguladı.

KAR SATIŞI GELEBİLİR

Altın piyasaları uzmanı, finans analisti İslam Memiş, orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Memiş, "Bu haftadan itibaren kar satışları etkisini artırabilir" diye konuştu.



AL-SAT TEHLIKELI

KISA vade için altının ons fiyatının 1.895 dolar, gram fiyatının 408 liraya kadar gerileyebileceğini belirten Memiş, "Düzeltme yapılmadan devam eden yükselişler sağlıksız bir görünüm ortaya koyuyor ve riskleri artırıyor. Altında al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu tasarruf değildir ve çok tehlikelidir" dedi.