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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı

'tan mesajı

, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini belirterek, " konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı

04.08.2020, 11:20 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020,12:01

Albayrak, Twitter hesabından, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜFE'nin haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:

"Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Öte yandan cari denge için de açıklamalarda bulunan Albayrak, "Cari denge yılın 2. yarısında beklentilerimizden de iyi gerçekleşecek: Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz." dedi.

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