Milli elektronik kelepçe Eylül’de teslim edilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin Eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz. Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var." ifadelerini kullandı. Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren Ortem firmasını ziyaret eden Varank, daha önce elektronik kelepçelerin tamamının yurt dışından, bir İsrail firmasından ithal edildiğini bildirdi.