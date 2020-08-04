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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Bu tarihi bir dönüm noktası

Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Bu tarihi bir dönüm noktası

Hazine ve Maliye Bakanı , 'ndeki () artışa ilişkin, "Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: Bu tarihi bir dönüm noktası

04.08.2020, 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020,11:01

Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

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