Turkcell fibere talep katlandı

Turkcell'de pandemi süresince fiber müşterilerinin gündüz internet kullanımında yüzde 90'a varan artışlar yaşandı. Turkcell fibere olan talep yine aynı şekilde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 arttı. Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Mart ayından bu yana yüz binlerce haneyi Turkcell'in ışık hızında interneti ile tanıştırdık" dedi. Turkcell, hızlı fiberle emlak sektörüne de değer katmış oldu.