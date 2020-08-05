10 arkadaş balcılıkta büyük başarı kazandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir grup girişimci, hibe olarak aldıkları 10 arılı kovanla başlattıkları bal üretimde büyük bir başarı elde etti. Kovan sayılarını 30'a çıkartan ve bu yıl çok iyi bir verim alan arıcılar, başka üreticilere verilmesi için hibe aldıkları arılı kovanları iade etme kararı aldı. İlçenin Yunus Emre mahallesinde yaşayan ve farklı meslek erbabı bir grup girişimci, İlçe Belediye Başkanı Haydar Çorum'a sundukları ve kabul edilen bir proje ile bal üretimine başladı. Başarılı balcılar hem kovan sayısını arttırdı, hem de bu yıl çok iyi ürün aldı. Grup sözcüsü Mehmet Emin Uslu, "Şu an itibariyle 30 kovanımız var. Verimden gayet memnununuz. Bu yıl bal sektöründe verim durgunken, bu durum bizi etkilemedi çok şükür. Kovan başına 20, hatta 30 kilo bal alan arkadaşımız var. Çıkardığımız balın neredeyse hepsini sattık. Bir arkadaşımız 500 liralık polen sattı. İşimizi daha profesyonel yapacağız" diye konuştu.