Alman turiste Türkiye vizesi!

Almanya, Kovid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca tasarının tatilcilerin Almanya'ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmalarını da içerdiği anımsatıldı. Almanya, Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos'a kadar Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 160 ülke için seyahat uyarısında bulunmuştu.

5 MİLYON GELDİ



2019 verilerine göre; Almanya, Türkiye'ye 7 milyon turist gönderen Rusya'nın ardından en çok turist gönderen ikinci ülke. Geçen yıl Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyondan fazla turist geldi.

Milliyet'in haberine göre Kovid-19 salgını nedeniyle dünya turizmi zor günler yaşarken, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden gelen iyi haberler turizmcileri sevindiriyor. İngiltere ile 15 Temmuz'da başlayan charter uçuşlar, Rusya ile 10 Ağustos'ta başlayacak. Almanya'dan gelecek turistlerle özellikle Antalya bölgesinin önemli doluluklara erişmesi bekleniyor. Bu sayede Antalya'da açılan tesis oranının yüzde 30 seviyesinin çok üstüne çıkması bekleniyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Aylardır bu haberi bekliyorduk" derken, Türkiye'nin tüm dünyadan önce 'güvenli turizm' uygulamasını başlattığını, seyahat ve konaklamaya alınan üst tedbirlerle hazır olduğunu hatırlattı. Atmaca, "Pek çok yabancı misafirimizi ağırlıyoruz ve çok iyi dönüşler alıyoruz. Çünkü çok iyi hazırlandık. Süreci en iyi yöneten ülke olduk. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çok iyi sonuçlar doğurdu. Almanya kararı geç kaldı ancak bu bile bizim için çok önemli. Şimdi artık talepleri göreceğiz; kaç uçak gelecek, aileler nasıl bir yol izleyecek, ne kadar kalacaklar hepsi kısa sürede netleşecek" dedi.



'GÜVENİN GÖSTERGESİ'



Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye'siz bir Avrupa ve dünya turizmcinin olmayacağına dikkati çekerken, bu başarının özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na ait olduğunu söyledi. İşler, "Bugün İspanya'ya turist gönderilmezken Türkiye'ye gönderilmesi, Türk turizmine ve sağlık sektörüne olan güvenin göstergesidir. Bundan sonra da tüm Avrupa'nın Türkiye'ye uçuşları serbest bırakacağını gösteriyor. Bu turizm ve sağlık sektörümüzün zaferidir" dedi.





'BÖLGE HAREKETLENİR'



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Alman turistlerin Türkiye turizmi için çok değerli olduğunu vurgularken, "Özellikle Antalya'nın dolduğunu göreceğiz. Antalya'nın dolması demek, turizm hareketinin diğer şehirlere yayılması demektir" diye konuştu.



YÜZDE 80'İ AÇILIR



Antalya bölgesindeki büyük tesislerin açılma oranı yüzde 30 seviyesinin bile altındaydı. Rusya'dan gelen iyi haberlerle açılışları devam eden tesislerin, Almanya'dan gelen haberle birlikte artarak devam etmesi bekleniyor. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, seyahat uyarısı kaldırılan şehirlerin Alman turistin en çok tercih ettiği yerler olduğunu belirtirken, "Bu haberle birlikte bölgede açılan otel oranı yüzde 80'lere gelir" dedi.



'MİSAFİRLERİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ'



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Almanya'nın Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdığını Twitter hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.

TURİZME BAYRAM DOPİNGİ



Kurban Bayramı'nda başta İstanbul olmak üzere özellikle büyükşehirlerden sahil bölgelerine yerli turist hareketi yaşandı. Tatilciler en çok Ege kıyılarına akın ederken, konaklama tercihi ise küçük oteller oldu



Yerli turist, Kurban Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi. Başta İstanbul olmak üzere özellikle büyükşehirlerden sahil bölgelerine doğru yaşanan yoğun hareket, turizme doping etkisi yaşattı. Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen bayramda, konaklamalar için özellikle küçük ve butik otellerin tercih edildiği görüldü. Yerli turistin ilk tercihi olan Ege kıyıları bu bayramda da dolup taştı.



'DOLULUKLAR ARTTI'



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, normalleşme süreciyle birlikte turizmde hareketliliğin iç pazar ile başladığını söyledi. Salgın nedeniyle insanların uzun süre evlerine kapandıklarını ve tatile ihtiyaç duyduklarını kaydeden Çorabatır, "Normalleşme adımlarının atılmasıyla turizmin iç pazarla başlayacağını uzun zamandır söylüyorduk. Bunu da bayramda gördük. Ege'den Akdeniz'e, İç Anadolu'ya tüm bölgelerimizde hizmete giren otellerimizde önemli oranda doluluk yaşandı" dedi.





'TESİSLER AÇILIYOR'



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm açısından iyi bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Doluluklar istediğimiz oranlara geldi. Akdeniz Bölgesi açısından da güzel bir dönem geçti. Zaten normalleşme sürecinde de yerli turistin desteğiyle yola çıkmıştık; bayramda bunu daha yoğun hissettik. 10 Ağustos'ta Rusya'dan başlayacak charter uçuşların verdiği cesaretle ise, henüz açılmayan tesislerin de açılmaya devam ettiğini görüyoruz" dedi.



'YOĞUNLUK SÜRECEK'



Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu, Güney ve Kuzey Ege ile Güney Marmara'nın bu dö-nemde turistin ilk tercihleri olduğunu dile getirdi. Ustaoğlu, "Bayram bizim için çok iyi geçti. Deniz kenarındaki küçük otellerimiz dolu dolu bir dönem geçirdi. Tatil daha kısa bir döneme denk geldiği için ve salgının etkisiyle yerli turistin kısa kısa çeşitli bölgelerde konaklama ve günübirlik hareketi de yüksek oldu" diye konuştu.



'YÜZDE 100 DOLU'



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, 'Ege taraflarında bu bayramda bir oda bile boş değildi' vurgusu yaparken; hem seyahat acenteleri, hem de tesisler için yoğun bir bayram hareketi yaşandığını söyledi. Gencer, "Bu talep, yüzümüzü az da olsa güldürdü. Pandemiden dolayı aylardır sıkıntılı dönemler geçiriyoruz. İnsanlarda bir tatil ihtiyacı olduğunu gördük. Biz bu ay sonuna kadar bu talebin devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Milliyet