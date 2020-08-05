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’dan 4 kente tatil vizesi

Almanya’dan 4 kente tatil vizesi
Giriş Tarihi: 5.8.2020

Almanya, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamada, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi. Almanya, böylelikle Türkiye'deki bu bölgelere gidecek tatilcilere yeşil ışık yaktı. Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, tasarının tatilcilerin Almanya'ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmalarını da içerdiği anımsatıldı.

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