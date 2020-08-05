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Çiftçiliğe başladı, bölgedeki kadınların iş umudu oldu

Çiftçiliğe başladı, bölgedeki kadınların iş umudu oldu
Giriş Tarihi: 5.8.2020

IĞDIRLI Gülseren Köşkeroğlu, iş bulamayınca babasının tarlasını kullanarak başladığı çiftçilikte, hem iyi kazanç elde etti hem de yöre kadınlarına gelir kaynağı sağladı. Melekli beldesinde yaşayan 2 çocuk annesi Köşkeroğlu, başvurduğu farklı sektörlerde iş bulamayınca babasından kalan boş araziyi değerlendirerek çiftçilik yapmaya karar verdi. Yaklaşık 30 dönümlük araziye domates, salatalık, patlıcan, biber, taze fasulye ve kabak eken Köşkeroğlu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların organik ürünlere yönelmesiyle kazanç elde etti. Köşkeroğlu, üretimi arttırmak için iş imkanı sağladığı yöredeki kadınlarla, organik sebze üretiminde talepleri yetiştirmek için tarlada yoğun mesai yapıyor.

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