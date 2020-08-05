Enflasyon beklentinin altında

TEMMUZ ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 0.58 ile, 0,85 - 0.90 olan beklentinin altında arttı. Haziranda yüzde 12.62 olan yıllık enflasyon, Temmuzda yüzde 11.76'ya geriledi. Gıda fiyatları Temmuzda yüzde 1.28, giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 3.48 düştü.



TAZE FASULYE DÜŞTÜ

TEMMUZDA en yüksek artış yüzde 2.44 ile ulaştırma grubunda oldu. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 61.8 ile bir haftalık yurtiçi turlarda gözlenirken, yumurta fiyat fiyatları yüzde 10.8 arttı. Aylık bazda en yüksek düşüş ise yüzde 37.8 ile taze fasulyede gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,81 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,76, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 0,58 artış ile yüzde 0,85 artış yönündeki medyan beklentinin altında gerçekleştiğini belirtti.



BAZ ETKİSİYLE

BÜRÜMCEKÇİ, "Enflasyonun geçen yıla göre gerilemesinde baz etkisi ana faktör olurken, gıda fiyatlarının geçen yılın düşüşüne yakın olması nötr etkide bulundu. Buna karşılık, kura ve iç talebe hassas bir çok grupta (mobilya, ev aletleri, araç satın alımı, görsel-işitsel sistemler vb) belirgin fiyat artışları gözlendi." ifadelerini kullandı. Gıda enflasyonunun işlenmiş gıdayı aşağı çektiğini aktaran Bürümcekçi, manşet enflasyonda ağustosta da baz etkisi gözleneceğini dile getirdi.