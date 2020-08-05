Girişimciye ve esnafa faizsiz kredi desteği

Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin üretim faaliyetleri ve verimiyle birlikte istihdamı artırmak, finansman sorunlarını çözmek, ihracatı geliştirmek ve yerel üretimi desteklemek amacıyla sıfır faiz ve hibe desteği veriyor. Esnaflar, küçük işletmeler ve yeni işletme kurmak isteyenlerin imdadına yetişen bu destekler pandemi döneminde daha da önem kazandı. Bu kapsamda işletme kurulurken harcanan miktarın yüzde 75'i oranında kredi alınabiliyor. KOBİ'ler KOSGEB'e başvuru yaptığı takdirde anlaşmalı bankalardan faiziyle kredi alıyor ancak faizi KOSGEB ödüyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Bir kişinin kredi talebinde bulunduğu bankaya borcu varsa ya da kara listede yer alıyorsa, aşağıdaki başvuru şartlarını sağladığı halde KOSGEB faizsiz kredisine başvuru yapamıyor. Diğer başvuru şartları şöyle: 18 yaşından büyük T.C. vatandaşı olmak. Kredi talep eden işletme sahiplerinin başka işlerden ticari gelirinin olmaması gerekiyor. Başvuranın KOSGEB veri tabanında kaydının olması, KOSGEB'in uygulamalı girişimcilik eğitimine katılarak girişimcilik sertifikası alması, daha önce aynı sektörle ilgili KOSGEB desteklerinden faydalanmamış olması, işletme ya da işle ilgili detaylı bir iş planı sunması, işletmenin KOBİ niteliğinde sayılması, başvuru tarihinde işletmenin faal olması ve vergi kaydının tamamlanması, yakın akrabalardan devralınan aile şirketi vb. işletmeler için başvurulmaması, işletmenin faaliyetleri için gereken ekipmanların, makine ve teçhizatın 3 yaşından büyük olmaması şartları aranıyor.



HANGİ BELGELER GEREKİYOR? ÜNİVERSİTELERDEKİ

Genç Girişimci Geliştirme Programlarına katılan ve mezun olan kişiler de krediye başvurabiliyor. Gereken belgeler ise şu şekilde: İşletme sahiplerinin -varsa ortaklarınınkimlikleri, girişimcilik sertifikası, vergi levhası, üretim ruhsatı, açılış ruhsatı, oda kayıt belgesi, KOBİ beyannamesi, iş planı, mekan işletme ortaklarına aitse tapu, kiralıksa kira kontratı.



ÜST LİMİT 300 BİN LİRA

KREDİNİN üst limiti 300.000 TL. Sıfır faiz kapsamında faizi bankalara KOSGEB ödüyor. Kredi 48 aya kadar vadeli ve 3 aylık periyotlara bölünüyor. İlk 12 ay ödenmeyen kredi için esnek ödeme planları da oluşturulabiliyor. İnceleme sonunda ön onay alınması halinde gerekli evraklarla birlikte anlaşmalı bankalara giderek kredi talep edilebiliyor.