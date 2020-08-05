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Kopenhag: 3 - : 0 MAÇ SONUCU

şampiyonu Medipol , 'nde Kopenhag ile karşı karşıya geldi. 'daki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir rakibine 3-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Kopenhag: 3 - Başakşehir: 0 MAÇ SONUCU

05.08.2020, 21:57

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu. Parken'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Kopenhag, 3-0'lık skorla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Kopenhag, 4. dakikada Jonas Wind'in kafa golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0'lık Kopenhag üstünlüğüyle geçildi. Danimarka ekibi, 52. dakikada Jonas Wind'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 62. dakikada Rasmus Falk, ceza sahası dışından attığı golle takımının 3. golünü attı.

Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazanmasına karşın Danimarka'da aldığı bu skorla Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.

Kopenhag, çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İngiliz ekibi, ilk maçı 5-0'lık skorla kazanmıştı.

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