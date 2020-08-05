Yapısal adımları kararlılıkla sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Haziranda yıllık yüzde 12,62 iken Temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini vurgulayan Bakan Albayrak, "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



PMI'DEKİ EN YÜKSEK SEVİYE TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin değerlendirmede bulundu. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."



CARİ DENGE İKİNCİ 6 AYDA BEKLENTİLERİMİZDEN DE İYİ GERÇEKLEŞECEK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından, Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirirken, cari dengenin yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi gerçekleşeceğini vurguladı. Bakan Albayrak, "Türkiye Temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.