‘Yılın en yüksek ihracatına ulaştık’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11.5 artış göstererek 15 milyar 12 milyon dolar olduğunu açıkladı. İhracatın cari açığın azaltılmasına katkı verirken, Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurgulayan Pekcan, pandemi sonrası ihracattaki toparlanmanın Temmuz'da da hızlanarak sürdüğünü bildirdi. İhracatın Kovid-19 salgını öncesi seviyelerini de aşarak 2020'in en yüksek değerine ulaştığına ve bugüne kadarki en yüksek ikinci Temmuz ayı rakamının gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Pekcan, Temmuz ayı çalışma günü günlük ortalama ihracatın Hazirana göre yüzde 16.8 artışla 715 milyon dolara ulaştığını kaydetti.



KARŞILAMA ORANI

İTHALATIN Temmuzda yıllık yüzde 7.66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, "Temmuzda hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracatla 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de toplamda yüzde 84.5, altın hariç ise yüzde 93.9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.