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Haberler Ekonomi İkinci el konut kredi faizi 0.87 oldu

konut kredi faizi 0.87 oldu

İkinci el konut kredi faizi 0.87 oldu
Giriş Tarihi: 6.8.2020

KOVİD-19 salgınında normalleşme sürecine geçişle birlikte kamu bankaları tarafından devreye alınan 'avantajlı konut kredisi' paketi güncellendi. Yeni konutlar için 15 yıla varan vadede, 0.64 faiz oranı ile kredi sunulurken, ikinci el konutlar için ise 10 yıla varan vadede yüzde 0.74 faiz oranı uygulanıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte ikinci el konutlar için sunulan 0.74 faiz oranı, 0.87'ye çıkarıldı. Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti. Yapılan düzenleme ile gayrimenkul piyasasının yeni yatırımlarla canlanması ve birinci el konutların daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

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