  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Otomotiv satışında Temmuz rekoru

satışında rekoru

Otomotiv satışında Temmuz rekoru
Giriş Tarihi: 6.8.2020

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 387,5 artarak 87.401 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artarak 69.427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17.974 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,5, otomobil pazarı yüzde 50,5 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 18,1 arttı. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 arttı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomotiv satışında Temmuz rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA