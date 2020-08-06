Otomotiv satışında Temmuz rekoru

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 387,5 artarak 87.401 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artarak 69.427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17.974 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,5, otomobil pazarı yüzde 50,5 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 18,1 arttı. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 arttı.