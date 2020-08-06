Staj seferberliğine 17 bin başvuru

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda başlatılan "Staj Seferberliği"ne 17 bin üniversite öğrencisi başvurdu. Kamu ve özel sektördeki staj imkanları ile üniversitelileri buluşturan programa en az fazla başvuru ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden geldi. "Staj Seferberliği" programına başvurular önceki gün sona erdi. 190 farklı üniversiteden 17 bin 197 öğrenci başvuru aşamalarını tamamlayarak staj havuzu için değerlendirilmeye hak kazandı. 17 Ağustos itibariyle "Staj havuzu"ndaki öğrencilere kurumlar staj tekliflerinde bulunmaya başlayacak. Staj yapacak tüm öğrencilerin ücretleri ödenecek, sigortaları da yapılacak.



KADINLAR KOOPERATİFLER YOLUYLA GÜÇLENDİRİLECEK

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile Türkiye'de kadın kooperatiflerinin sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Selçuk, "3 bin 500 kooperatif kurma/ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi, bin 500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi planlıyoruz" dedi.