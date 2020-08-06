Yerli üreticileri koruma hamlesi

Yerli üretimi artırmaya, ithalatı azaltmaya odaklanan hükümet iki kritik önemde kararı yaşama geçirdi. 115 üründe ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. Yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde artış yapılmadan daha etkin uygulanmasını sağlayacak düzenlemeye gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı ürünlere ilave vergi, bazı ürünlerin ithalatına Toplu Konut Fonu getirilirken bazılarından da sıfırlandı. Kararda sarımsak, kurutulmuş sebze, sert kabuklu meyveler ile muz ithalatında mevcut gümrük vergilerinin yanı sıra miktara göre değişen Toplu Konut Fonu alınması öngörüldü. Çay, maya, çikolata, lokum, sakız, makarna, ekmek, pasta, kek gibi çok sayıda ürüne ise yüzde 4.3 ile yüzde 20 arasında ilave gümrük vergisi getirildi.

KONUT FONU ALINACAK

Karara göre hububat veya bunların kavrulması, kabartılması sonucu elde edilen gıda mamulleri, paraguay çayı, kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıda ürünleri, makarnalar, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, mayalar ve malttan üretilen birada ek gümrük vergisi artırıldı. Buna göre; bira, çikolata, sakız, lokum, jöleli şeker, fındıklı draje, makarna, mısır gevreği, ekmek, pasta, kek, bisküvi için yüzde 20 oranında ilave gümrük vergisi getirildi. Maya için ise yüzde 4.3 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Getirilen ilave gümrük vergileri AB ülkeleri için yüzde 0 olarak uygulanacak.



SARIMSAKTA TON BAŞINA 500 EURO FON

YERLİ üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak için ton başına 500 euro, kurutulmuş sebzede ton başına 440 euro, ceviz için ton başına 300 euro, muz ithalatına ton başına 830 euro Toplu Konut Fonu getirildi. Bu ürünlere ülke gruplarına göre yüzde 2 ile yüzde 72.9 arasında değişen oranlardaki gümrük vergileri uygulanmaya devam edilecek. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Hazal ATEŞ