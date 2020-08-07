7 Avrupa ülkesinden Türkiye için tatil vizesi

Avrupa'da pek çok ülke pandeminin etkili olduğu dönemde vatandaşlarına getirdiği seyahat kısıtlamalarını birer birer kaldırmaya başladı. Amanya'nın pandemi sonrasında Türk turizm sektörünü olumsuz etkileyen seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından diğer Avrupa ülkeleri de aynı kararı almak için harekete geçti. Vatandaşlarının Türkiye'de tatillerini geçirme taleplerini dikkate alan Fransa, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda yeşil ışık yaktı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 7 Avrupa ülkesi daha Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını başta Antalya ve Muğla olmak üzere Aydın ve İzmir için de kaldıracak. Söz konusu ülkelerin seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin yaptıkları çalışmalarda kendi vatandaşlarının tatillerini ülkemizde geçirme isteği, Türkiye'nin tatil bölgelerindeki vaka sayılarının azlığı ve sağlık altyapısının yeterince gelişmiş olması öne çıktı.



TÜRKİYE'SİZ OLMAZ

Türkiye'ye gelecek ziyaretçiler aynı zamanda 132 hijyen kriterini sağlayan ve güvenli turizm sertifikasyonuna sahip 500'ü aşkın turizm tesisinde konaklama imkânı bulacak. Ayrıca turistler talep etmeleri halinde 7 ila 13 euro arasında değişen ücretlerde pandemi sigortası da yaptırabilecekler.

Türkiye'nin dünya turizminde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Türkiyesiz turizm olmayacağını dünya da Avrupa da biliyor. Rusya ve Ukrayna da bizim için çok büyük potansiyel taşıyor. Özellikle bu dönemde yaptığımız sertifikasyon çalışmamız dünyada ses getirdi. Bunu devam ettireceğiz. Şu anda turistik bölgelerde, konaklama alanlarında pandemiye karşı önlemleri denetlemek için muazzam bir mücadele yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve biz sıkı denetleme yapıyoruz. Konaklama tesisleri de büyük özen gösteriyor. Umarım kayıp ayları ağustosla birlikte büyük oranda telafi edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SABAH