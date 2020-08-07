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Haberler Ekonomi Bakan Varank'tan Türkiye ekonomisi mesajı

'tan ekonomisi mesajı

Sanayi ve piyasalardaki gelişmelerle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. açıklamasında, 'Makro göstergelerdeki dalgalanmalar ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur' dedi.

Bakan Varank'tan Türkiye ekonomisi mesajı

07.08.2020, 15:22

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretimdir, istihdamdır, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hakettiği seviyelere taşıyacağız.

Ne yazık ki; ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler diyenler, ellerini oğuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelmez. Bu zihniyet zilliyete mahkumdur.

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