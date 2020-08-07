Yaşanan pandemi süreci ve yeni normal hayatla birlikte İzmir'e göç daha da arttı. İstanbul'un sosyal ve ekonomik yaşam koşulları yani yüksek nüfus, hayat pahalılığı, trafik gibi olumsuz koşulları İzmir'i daha çekici hale getirdi. İzmir ve çevre illerde artan yatırımlar, sosyal ve kültürel hayatın cazibesi, çevresel faktörler gibi görece olumlu yaşam koşulları da özellikle nitelikli iş gücü için İzmir'i göç noktası haline getiriyor. İzmir'de konut fiyatlarındaki hızlı artışın ilk nedeni İstanbul'dan alınan yoğun göç olurken, diğer nedeni ise İzmirİstanbul arasını 3.5 saate indiren otoyol ve Çanakkale Boğazı'na yapılacak 1915 Köprüsü oldu.

CAZİP HALE GELDİ

TÜİK verilerine göre İstanbul, yoğun göç alan ilden göç veren il konumuna, İzmir ise artık göç alan il konumuna geçti. Son yıllarda ve pandemi sürecinden sonra emlak sektörünün en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri olan İzmir'de, çeşitli segmentte konut projeleri yapılmaya devam ediliyor. Projekspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, İzmir'in inşaat şirketleri açısından en çok yatırım yapılan iller arasında bulunduğunu belirterek, "Hem yeni gelişen ilçelerde uygulanan düzenli büyüme çalışmaları hem de bölgenin değerli olmasıyla artan kar oranları İzmir'i oldukça cazip kılıyor" dedi. İdikut, İzmir'in tatil köyleri, ulaşım kolaylığı, sakin ilçeleri, Kordon'u, şehir hayatı, sosyal yapısı, kültürsanat etkinlikleri, körfez manzarası ve yaşayan bir tarih olması nedeniyle tercih sebebi olduğunu vurgulayarak, İzmir'in her geçen gün daha fazla tercih edildiğini söyledi. İzmir'in son yıllarda çok ciddi yatırımlar çektiğine işaret eden İdikut, "İzmir konut projeleri incelendiğinde de yeni yaşam merkezlerinin hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar bu durumun farkında olacak ki konut projelerine olan ilgi her geçen gün artıyor" diye konuştu.



İSTANBUL'U GERİDE BIRAKTI

İZMİR'DE konut satışları düşen faizlerle birlikte hızla artarken, ikinci el konutta İzmir'de 35 bin 511 adet konut stoku bulunuyor. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kenti İzmir'de, özellikle markalı konut projelerinin yapılması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Ege'nin incisi İzmir'de, son 5 yıllık süreçte konut metrekare fiyatı artışı yüzde 108,6 ile Türkiye'nin mega kenti İstanbul'u geride bıraktı. 5 yıl önce bin 317 lira olan konut metrekare fiyatı, bu yılın Haziran sonunda 3 bin 117 liraya ulaştı.

Yavuz KARAMAN