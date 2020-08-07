Tekstilde yeni ihracat rekorlarına hazırız

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Meclisi Üyesi ve Türk tekstil sektörünün duayen isimlerinden Haşim Kar, Covid-19 salgını yüzünden yaşanan daralmanın aşılacağına inandığını söyledi. Sektörün önde gelen yatırımcıları uçuşların yeniden başlaması halinde yeni ihracat rekorlarına imza atacaklarını dile getirdi.

ÇİN'DEN GERİ ALIRIZ

PANDEMİ sürecindeki ekonomik kayıpları telâfi etmenin ve eski pazarlara geri dönmenin telâşı içinde olduklarını belirten Haşim Kar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, sektöre olan desteği ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın adımlarıyla sıkıntılar sone erecek. Bursa TEKNOSAB'da şirketimize yeni yapılacak tahsis ile savunma sanayi üzerine teknik tekstil üretimlerimize devam edeceğiz. Bu yatırımlar dışında turizm ve enerji anlamında yatırımlarımız sürüyor" dedi. Birel Tekstil Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İshak Kar da, Çin'in tekstilde kendilerinden aldığı pazarı geri kazanmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Hazır giyimde Avrupa Birliği piyasalarının açılması gerekiyor. Bizim sektörümüz olan şal ve eşarp içinse Ortadoğu bölgesi başta olmak üzere Müslüman coğrafyaların piyasalarının kısa sürede düzeleceğine inanıyorum" dedi.