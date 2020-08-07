  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi THY'den Almanya'ya gidecek yolculara uyarı!

'den 'ya gidecek yolculara uyarı!

(), 8 Ağustos saat 23.59’dan itibaren ’ya seyahat edecek yolcuların varış öncesi son içerisinde korona virüs testi () yaptırmış olması gerektiği uyarısında bulundu. Belirtilen şartlara uymayan yolcular, Almanya uçuşlarına kabul edilmeyecek.

THY'den Almanya'ya gidecek yolculara uyarı!

07.08.2020, 10:16

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Almanya'ya seyahat edecek yolcular için yeni bir paylaşımda bulunarak, bu ülkeye gidecek yolcuların varış öncesi son 48 saat içerisinde korona virüs testi yaptırmış olması gerektiği uyarısında bulundu. Buna göre 8 Ağustos saat 23.59'dan itibaren belirtilen şarta uymayan yolcular Almanya uçuşlarına kabul edilmeyecek.

SON 48 SAAT İÇERİSİNDEKİ NEGATİF PCR SONUCU İBRAZ ETMEYEN YOLCULAR UÇUŞA KABUL EDİLMEYECEK
Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya platformlarından konuya ilişkin yapışan paylaşımda, "Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 8 Ağustos saat 23.59 Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içerisinde alınmış negatif PCR sonucu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir. 2 yaş altı yolcularımız, bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama, Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PCR testi, Sağlık Bakanlığı'nın covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir" denildi..

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY'den Almanya'ya gidecek yolculara uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA