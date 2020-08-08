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Haberler Ekonomi Bankalarla görüşmede normalleşme sinyali

Bankalarla görüşmede normalleşme sinyali

Bankalarla görüşmede normalleşme sinyali
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile bazı bankaların genel müdürleri önceki akşam bir araya geldi. Başkan Uysal toplantıda, gelinen noktada iç ve dış dengelerin korunması amacıyla bir takım normalleşme adımlarının atılması gerektiğini belirtti. Uysal, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini, bunun da bankaların kısa vadeli fonlama maliyetlerini yükselteceğini ifade etti. Katılımcılar ise normalleşme döneminde Merkez Bankası'nın atacağı likidite adımlarının kredi ve mevduat faizlerini artırıcı etkisinin olacağını kaydetti.

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