“Berat Albayrak’ın yanındayız”

Twitter'da '#BeratAlbayrakınYanındayız' etiketiyle yüzbinlerce paylaşım yapılırken, bu etiket ülke gündeminin de zirvesine yerleşti. Destek paylaşımı yapanlara çok sayıda siyasi de katıldı.

'EKONOMİ ÇARKLARI DÖNECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" dedi ve '#BeratAlbayrakınYanındayız' etiketini paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise paylaşımında, "Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Canlı yayında flaş sözler! "Berat Albayrak olmasa da bu oyun devam edecek!"

Döviz kuru üzerinden manipülasyon! Ekonomi yönetimi neden hedefte?