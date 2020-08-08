‘Bu bilek güreşini biz kazanacağız’

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye'nin son günlerde kurlar üzerinden karşı karşıya kaldığı saldırıyı Yeni Asır'a değerlendirdi. Bu saldırının merkezinin yine Londra'daki finans çevreleri olduğunu ifade eden Alkin, "Bunu yapmalarının birçok gerekçesi var ancak birincisi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bütün stratejilerini darmadağın eden Mavi Vatan hamleleri. Bu hamleleri durdurabilecekleri umuduyla Türkiye'yi döviz kurları ve ekonomiyle ilgili sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bizi iki günden beri kurla uğraştırdıkları sürede çaktırmadan Yunanistan'la Mısır aralarında münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptı. Başka numara çeviriyorlar" dedi. Şu an Türkiye ile Londra'daki çevreler arasında bir bilek güreşi yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Alkin, "Türkiye bu bilek güreşini kazanacak. Kimse Türkiye'yi yenemez. Kimse Türkiye'nin Avrasya'da artık kaçınılmaz olarak üstlenmiş olduğu rolü durduramaz" diye konuştu.



ALBAYRAK ÖNLERİNİ KESTİ

Türkiye'nin bu saldırılara karşı önemli hamleler yaptığını ifade eden Alkin, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak göreve geldikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle 2018'de ilk kur saldırısı yapıldığı zaman bu yapıyı tamamen değiştirdi. Londra'daki bankaların canları istediği gibi Türk Lirası'na ulaşamaması noktasında ciddi tedbirler aldırdı. Türk bankaları ile Londra'daki bankalar arasındaki swap limitlerini tamamıyla kapatma noktasında bazı tedbirler alındı. Kolayca Türk Lirası'na ulaşmalarını sağlayacak olan 'line' dediğimiz finansal hatlar kapatılınca adamlar açığa düştü. 2019 Mart'ında yaşanan bu gelişmeyle Londra'da TL cinsinden faizler yüzde 300'e çıktı. Adamlara milyarlarca dolar ceza gibi zarar ödettirdik çok zarara uğrattık. Berat Bey onlara milyarlarca dolarlık ceza ödettirdi" dedi.



BU İŞİ BIRAKMAYACAĞIZ

Bir buçuk yıldan beri Londra'yla Bakan Berat Albayrak arasında bir bilek güreşi yaşandığını ifade eden Alkin, "Türkiye bu konuda geri adım atmayacak. Bu işi bırakmayacağız. Amaçları Türkiye'ye Doğu Akdeniz ve milli konularda geri adım attırmak. Lübnan'daki büyük patlamanın hemen ardından havaya kimyasal madde karışmaya devam etmesine rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Macron Lübnan'a gitti. 'Burada ne işiniz var' sorusuna, 'Ben gelmezsem Türkiye gelir' cevabını verdi. Oyun belli. Macron'un o cümlesi bile her şeyi anlatmaya yeter" ifadelerini kullandı.