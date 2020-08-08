“Rakamlar Türkiye’nin gücünü gösteriyor”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan saldırılarla ekonominin kesintiye uğratılmak istendiğini savundu. Son dönemde kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomiyi hedef alan saldırıların organize edildiğini aktaran Altun, "Ülkemizin ekonomik yükselişi ve Akdeniz'in barış diyarı olabilmesi için kararlılıkla savunduğu tezleri, yıllarca sömürü çarkını işleten kan emici odakların oyunlarını boşa düşürmüştür. 2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarında 4,5 puan ile; G-20 ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında açık farkla birinci olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, algı operasyonlarıyla diz çöktürülecek bir ülke değildir. Tüm ekonomik veriler, tablolar, grafikler ve rakamlar Türkiye'nin ekonomik gücünü dost düşman herkese göstermektedir" dedi.