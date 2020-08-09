İşte Londa’nın kuyruk acısının gerçek yüzü

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, şu an döviz kurları üzerinden Türkiye'ye yönelik yürütülen oyunların merkezi olan Londra'nın gerçek yüzünü ve bu kentteki çevrelerin 'kuyruk acısı'nı Yeni Asır'a anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Londra'daki bankaların kolayca Türk Lirası'na ulaşıp, istedikleri gibi at koşturup manipülasyon yapmalarını sağlayan finansal imkanlarına son verdiğini ifade eden Alkin, "Bu nedenle Londralı finans kurumları, açıklarını kapatacak TL'yi bulamayıp, milyarlarca dolar zarar ettiler. Artık Türkiye'nin menfaatlerini koruyan, onların istediği gibi hareket etmelerine asla izin vermeyecek 'Milli' bir Bakan olduğunu ciddi bir bedel ödeyerek öğrendiler. Bu nedenle Bakan Albayrak'a saldırma teşebbüsünde bulunarak, sözüm ona, yıllarca alıştıkları 'düzen'e, bir zamanlar 'göz yumulmuş' düzene geri dönmek istiyorlar. Londra'nın 'kuyruk acısı'nın özü budur" diye konuştu.

NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Londra'nın öteden beri, hep küresel finans sisteminde en 'manipülatif' işlemlerin merkezi olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, dünyada günde 5 trilyon doların üzerindeki döviz işlemlerinin yüzde 40'ının gerçekleştiği kentte son yaşanan büyük skandalın 2012'deki 'Libor Skandalı' olduğunu söyledi. 'Libor'un Londra bankalar arası para piyasası işlemlerinde gecelik işlem faizi olarak bilindiğini anlatan Prof. Dr. Alkin, "O tarihte 'Libor'u Barclays, Citi Group, JP Morgan gibi ABD ve İngiltere'nin ve batının önde gelen bankalarının, piyasa koşullarında belirlemek yerine, aralarında gizlice görüşerek, kendi lehlerine 'manipülatif' metotlarla belirledikleri ortaya çıktı ve bu bankalara milyarlarca dolar ceza kesildi" diye konuştu.

OYUNUN EN NET KANITIYDI

Bunun Londra merkezli 'manipülasyon'ların en net kanıtı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alkin, 'Londra merkezli finans kurumları ve profesyoneller, her daim, gelişmekte olan ülkelerin, Rus Rublesi'nin, Brezilya Reali'nin, Arjantin Pesosu'nun, Meksika Pesosu'nun, Güney Afrika Randı'nın, Türk Lirası'nın, Hindistan Rupi'sinin 'spekülasyonu' ve 'manipülasyon'unu yaparlar. İşlemlerin özü, Londra'daki finans kurumunun veya uluslararası yatırımcının elindeki dövizi TL ile değiştirmek istemesi veya tersine işlem yapmasıdır" dedi. Prof. Dr. Alkin, Bakan Berat Albayrak'ın göreve gelmesinden hemen sonra ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla Türkiye'ye yönelik 'açık bir kur saldırısı' olduğu kanıtlanmış olan Ağustos 2018 manipülasyonunun yaşandığını söyledi. O dönemde Bakan Albayrak'ın bizzat talimatıyla, BDDK ve Merkez Bankası'nın Londra'daki bankaların kolayca Türk Lirası'na ulaşıp, istedikleri gibi at koşturup, manipülasyon yapmalarını sağlayan finansal imkanları 'kestiklerini' dile getiren Alkin, şöyle konuştu: "2019 yılı başında yaşanan bu olayda, yine açığa satış yapıp, dolar-TL kur manipülasyonu yapan Londralı finans kurumları, bu defa açıklarını kapatacak TL'yi bulamayıp, milyarlarca dolar zarar ettiler. Ve, Türk Ekonomi Yönetimi'nin 'dümeni'nde, artık Türkiye'nin menfaatlerini koruyan, onların istediği gibi hareket etmelerine asla izin vermeyecek 'Milli' bir Bakan olduğunu ciddi bir bedel ödeyerek öğrendiler."Londra'nın ve kimi uluslararası finans kurumlarının Bakan Albayrak'la yaşamakta oldukları gerginlik ve onların piyonu konumundaki kimi eski finansçı ekonomistlerin yurt içinde ortalığı bulandırmaya yönelik çırpınışlarının özünün bu olduğunu ifade eden Alkin, şöyle konuştu:

GÖZ YUMULMUŞ DÜZEN

"İstedikleri gibi TL manipülasyonu yapabilecekleri imkan ellerinden alınınca, swap lineları kesilince, artık kolayca TL bulamayıp, çok ciddi maliyetle TL bulabilecek hale gelince, çıldırmış durumdalar ve Bakan Berat Albayrak'a saldırma teşebbüsünde bulunarak, sözüm ona, yıllarca alıştıkları 'düzen'e, bir zamanlar 'göz yumulmuş' düzene geri dönmek istiyorlar. Londra'nın 'kuyruk acısı'nın özü budur."



GERGINLIK KOLLUYORLAR

PROF. Dr. Alkin, uluslararası finans kurumlarının profesyonellerinin her gün oturdukları masa ve önlerindeki ekrandan, Brezilya, Türkiye, Güney Afrika, Hindistan'da, ülke içinde veya dışında bir siyasi, ekonomik gerginlik kolladığını vurguladı. Alkin, "Daha vahimi, bu tür bir gerginlik algısının oluşturulmasına yönelik, küresel medya üzerinden bir saldırı yapılabileceği tüyosu alırlar ve bu kurumların Türkiye masaları finansal piyasalardaki iniş çıkışlardan faydalanmak, küresel algı operasyonlarına zaman zaman maruz kalan Türkiye'den kendileri açısından 'cazip ve yüksek seviyede' TL faizi koparabilmek için fırsatlar kollarlar" ifadelerini kullandı.



ELIMIZLE SU TASIYORDUK

"LONDRA merkezli finans kurumları, Türkiye ile ilgili siyasi ve ekonomik gelişme ve iddiaları 'speküle', hatta 'manipüle' ederek, yıllarca, daha ellerinde Türk Lirası olmadan, 'açığa satış' yapıyor, dolar-TL kurunda yüksek düzeyde oynaklığı bizzat kendi elleriyle gerçekleştiriyorlardı"diyen Prof.Dr. Alkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra da yaptıkları bu işlemleri kapatmak için, Türk bankalarından, Türk finans sisteminden istedikleri gibi TL bulabiliyorlardı. Yani, TL'nin değer kaybına sebep olan döviz 'manipülasyonu' değirmenine kendi elimizle 'su taşıyor'duk."

Erhan GÜLENÇ

‘Bu bilek güreşini biz kazanacağız’