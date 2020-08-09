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Kardeşler destekle iş kurup Avrupa’ya açıldı

Kardeşler destekle iş kurup Avrupa’ya açıldı
Giriş Tarihi: 9.8.2020

BİNGÖL'DE 8 yıl önce KOSGEB desteği alarak 72 metrekarelik bir alanda iş kuran 3 kardeş, şimdi 22 kişi istihdam ederek Almanya'ya mobilya ihraç ediyor. Ali Rıza, Mehmet ve Faruk Başaran kardeşler, Fırat Kalkınma Ajansı'ndan destek alarak işlerini büyüttü. Kardeşlerden Mehmet Başaran, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir showroom açarak ürünlerini en iyi şekilde tanıttıklarını söyledi.

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