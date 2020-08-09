Kriz bekleyen hayal kırıklığı yaşayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, kriz beklentisi içinde olan çevrelere ekonomi dersi verirken, "Türkiye ekonomisinin kadrolu baykuşların maaşlı önyargılarından hiç etkilenmediğini belirterek," Boşuna beklemeyin, 100 defa sonuç alamadınız, 101. kez de efendileriniz hayal kırıklığı yaşayacak. 180 milyar dolar ihracatı olan ve her yıl 50 milyon turisti ağırlayan bir ekonomiye döviz üzerinden yıkıcı bir operasyon çekilemez" dedi. Canikli, Twitter'dan şu paylaşımlarda bulundu: "2004'ten beri her yıl kriz tellallığı yaptılar. O kriz hiç gelmedi. Yine de vazgeçmediler. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve isabetli öngörüsü sonucu faiz oranları düşürülmemiş olsaydı, Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden çıkamazdı, çökerdi. Bu sefer de sakinleşme sağlanacak."