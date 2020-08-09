Mesafeli satışlara 6.2 milyon ceza

Mesafeli yöntemle satış yapan 8 firmaya yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için Ocak-Temmuz döneminde 6 milyon 255 bin 538 lira tutarında ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip korona virüs (Kovid-19) pandemisi döneminde Türkiye'de internet ve telefon yoluyla alışverişe yönelik talep arttı.

ŞİKAYETLER ÇOĞALDI

Güvenilir firmalardan yapılan mesafeli alışverişler çeşitli kolaylıkları beraberinde getirirken, güvenilir olmayanlardan yapılanlardan ise tüketiciler bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Son dönemde Ticaret Bakanlığına elektronik ortamda yapılan satışlara yönelik şikayetlerde artış görüldü. 2014 ile 2020 döneminde, mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde bakanlıkça yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 lira idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 lira tutarında ceza uygulandı.

SAHTE SİTE UYARISI

Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Firmalar hakkında ön araştırma yapılmalı, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat edilmeli, satıcı bilgileri kontrol edilmeli, sahte sitelere dikkat edilmeli, sosyal medya tanıtım ve ilanları satıcının kendi sitesinden kontrol edilmeli, güvenlik ayrıntılarına dikkat edilmeli, ön bilgiler incelenmeli" denildi.