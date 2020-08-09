Türkiye bu dalgayı da atlatır

SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nurullah Gür, döviz kurlarındaki artışı ve ekonomideki son gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi. Türkiye'nin korona virüs salgınından sonra ekonomik anlamda en hızlı toparlanan ülkelerin başında geldiğini belirten Gür, "Ekonomik büyüme anlamında Türkiye bir sorun yaşamıyor" dedi. Gür, "Sonbahar ayları ile hem enflasyoni düşüş hem de cari açıkta toparlanma hız kazanacaktır. Tabi bunlar da kur üzerinde Türkiye'nin elini rahatlatacak. Yani bu son yaşadığımız dalgalanma Türkiye üzerinde baskı yaratacak kadar güçlü bir dalga değil. Türkiye ekonomisi daha ağır dalgaları atlatmış bir ülke. Tıpkı 2018'de olduğu gibi, 2014 veya 15 Temmuz döneminde olduğu gibi çok daha büyük şokları atlatmış ve dimdik ayakta kalmış bir ekonomi. Bu son yaşadığımız hareketlilik Türkiye ekonomisinde öyle uzun vadeli hasar bırakacak cinsten büyük ve ekonomi yönetiminin altından kalkamayacağı bir şok değil" dedi.

PİYASA RAHATLADI

Bugünlerde döviz kurundaki artışın 2018'deki kur şokuyla kıyaslanmaması gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Gür, "2018'deki kur şoku Türkiye özelinde gerçekleşmiş spekülatif bir hareketti. Son on günde yaşadığımız farklı bir olay. Orada bazı uluslararası finans kurumlarının swap piyasasında pozisyonlarını kapatamadıklarını gördük. Pozisyonlarını kapatmak için TL bulamadılar. TL bulamayınca yurtdışı piyasalarında TL faizleri yükseldi" dedi. Gür şunları söyledi: "Hisse ve Türk tahvillerini satarak bu açığı kapatıp ellerine TL geçmesini sağladılar. Şimdi borsadan çıkış olunca otomatik olarak dolar ve euroya olan talep artıyor. TL'ye olan talep ise azalıyor. Türk yatırımcılar da borsadan kısmi olarak paralarını çekip dolara doğru kaydırdılar. Ve dolarda 6,9 dan 7,30'lara bir hareket gördük. BDKK ve Merkez Bankası bu sıkışıklığı gidermeye yönelik bazı adımları attı. Bunlar piyasaları biraz rahatlatmış görünüyor. Son hafta yaşadığımız yabancı yatırımcıların TL'leri satıp dolara ve euroya ani bir şekilde geçmesi durumu. Burada hususi olarak Türkiye'yi sıkıştıralım gibi bir durum söz konusu değil."

ERHAN GÜLENÇ